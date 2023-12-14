 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı

Ticaret Bakanlığı, TİM ve ATHİB tarafından düzenlenen ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllerini törenle aldı. Yarışmada birinci Gökçe Enginer, ikinci Ceyda Eylül Kaya ve üçüncü Aleyna Gürşahin oldu.

ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı
14.12.2023 - 23:07,  Güncelleme: 23:13
Abone Ol

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları ödüllerini törenle aldı.

İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen organizasyonda finale kalan 10 yarışmacı, çeşitli temalarla oluşturdukları konseptlerini Kahramanmaraş'taki bir otelin fuaye alanında sergiledi.

Jüri üyeleri, sergileme alanında inceleme yaptıkları konseptlere puan verdi. Değerlendirmenin ardından "ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Yarışmada, "Gökkubbe" tasarımıyla Gökçe Enginer birinci, "Monet's Garden" tasarımıyla Ceyda Eylül Kaya ikinci ve "47 Ronın" tasarımıyla Aleyna Gürşahin ise üçüncü oldu.

Serginin yer aldığı otelde düzenlenen törenle derece elde eden katılımcılara ödülleri verildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törende, Türkiye'nin tekstil sektöründe söz sahibi ülkelerin arasında olduğunu ve Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin tekstiline yön verdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise yarışmanın tekstil sektörüne katkı sağlayacağını dile getirdi.

Her yıl ihracatçılara çeşitli destek verdiklerine dikkati çeken Kılıçkaya, şunları kaydetti:

"İhracat hazırlık aşamasından markalaşmaya, küresel tedarik zincirlerinden, tasarıma kadar, tasarımın her aşamasına kadar firmalara destek veriyoruz. 2023 yılında ihracatçımıza 7,5 milyar liralık destek verdik. Hizmet ihracatını da kattığımız zaman 9,4 milyar liralık bir desteği sunduk. Bu desteklerden de yaklaşık 20 bin firmamız faydalandı. İnşallah Meclis Genel Kurulunda bütçemiz onaylanacak. Bu bütçeyi yani ihracatçılarımıza ayırdığımız bütçeyi 22 milyar liraya çıkarıyoruz. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum."

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan da sektöre katkı yapan firmaları desteklemek, ihracatlarını artırmak ve kazanımlarını sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını belirtti.

Organizasyona Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Akdeniz, Türkiye, Gökçe, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement