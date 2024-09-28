Atık PVC'den Sanata Dönüşüm - Son Dakika
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Atık PVC'den Sanata Dönüşüm

Atık PVC\'den Sanata Dönüşüm

Sedat Zeytin, atık dekota ile 3 boyutlu rölyef eserler üreten bir sanatçı olarak yeteneklerini sergiliyor.

28.09.2024 13:18
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Kayseri'de yaşayan Sedat Zeytin, reklam firmalarının kullandığı dekota denilen atık köpük PVC levhalardan 3 boyutlu rölyef eserler üretiyor.

73 yaşındaki Zeytin, emekliliğinin ardından 5 yıldır reklam firmalarının tabela ve harf yapımında kullandığı dekota atıklarını atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor.

AA muhabirine konuşan Zeytin, 52 yıl reklamcılık rektöründe çalıştığını, dekota ya da foreks denilen malzemeyi buradan bildiğini, 7 yıl önce de emekli olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri resme ilgi duyduğunu belirten Zeytin, "Reklamcılar bu malzemeyi harf ve tabela yapımında kullanır. Bunlar zaten sürekli kullandığımız malzemelerdi ama bu şekilde dönüştürmeyi ben akıl ettim. Bunlar atık malzemeler. Eski ahşap paletleri de çerçeve olarak kullanıyorum. Boyamasını, A'dan Z'ye hepsini tek başıma elle yapıyorum. İlk önce küçük gemiler, sandallar yaptım. Baktım bu iş oluyor, gitgide elim alıştıkça eserleri çeşitlendirdim. İnternetten zor şekiller bulmaya çalıştım. Zor olan şeyleri başarmak daha çok keyif veriyor." diye konuştu.

İlerleyen yaşına rağmen sanatla uğraşmaktan zevk aldığını vurgulayan Zeytin, "Bu sanat beni canlı tutuyor. Her şeyden önce işe yaradığımı, emekli olsam bile zamanın boşa geçmediğini hissetmek güç veriyor. Hiçbir şeyi kafama takmıyorum, kendimi işe veriyorum, rahat ediyorum." dedi.

Zeytin, en basit eseri 5-6 günde, zor olanları ise yaklaşık 45 günde yaptığını, fuarlara çağrıldığını, buralarda eserlerinde hangi malzemeyi kullandığı anlattığını dile getirdi.

Eserlerini daha çok internet üzerinden sattığını kaydeden Zeytin, "Sosyal medya hesabımda görüyorlar, İstanbul'dan geliyorlar, beğenip alıp gidiyorlar. İstanbul'dan güzel sanatlar hocaları geldi, bu sanata bir isim bulamadılar. Bunun aslında bir rölyef ama rölyefin bir üst kademesi olduğunu söylediler. Yani bu tekniği ilk defa benim yaptığımı söylediler. Bundan da mutlu oldum. İnternetten baktığımda çok daha güzel rölyefler görüyorum, şahane şeyler yapıyorlar ama onlar farklı malzemelerden yapıyorlar. Dekotayı ilk benim kullandığımı zannediyorum." ifadelerini kullandı.

Atık malzemeyi değerlendirdiğini bilen reklamcıların kendisine malzeme getirdiğini anlatan Zeytin, şöyle devam etti:

"Boyutlu resimleri her zaman sevmişimdir, üç boyutlu figüratif şeyleri severim. Evde de kendime ait koleksiyonlarım var. Küçük, minyatür şeyleri severim. Çizgi romanları severdim küçükken. Kahramanlarının minyatür maketlerini yapmaya çalıştım. Benim teknik ressamlığım da var. Halamın mimar oğlunun yanında 2 yıl teknik ressamlık yaptım. El becerilerim buradan kaynaklanıyor."

Kaynak: AA

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