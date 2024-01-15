Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 60'a ulaştı.

Çanakkale'de 2023 yılında yaz aylarının kurak geçmesi, kış aylarının ise yeterli yağışı alamaması sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 1 aydır devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, son yağmur ve kar yağışıyla birlikte 37 milyon metreküp su miktarıyla yüzde 60 seviyesine ulaştı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, yağışlarla birlikte çiftçinin, üreticinin yüzünün gülmeye başladığını belirterek, "Atikhisar Barajımız son yağmur ve kar yağışıyla birlikte yüzde 60 seviyesine ulaştı. Toplam hacmi 54 milyon metreküp su olan barajımız şuan 37 milyon metreküp su seviyesine çıktı. Atikhisar Barajı tarımsal daha önemlisi içme suyunu tedarik ediyor. Şuan ki verilere baktığımız zaman Çanakkale'mizin en az 2 yıl daha içme suyunun barajımızda mevcut. 2 yıl sıkıntı olmayacağı gözüküyor. Tarımsal faaliyetteki bizim suyumuz, barajın doluluk oranı haricinde kapalı sistem olmadığı için kalenitler ömrünü kaybettiğinden dolayı sulama zor gerçekleşiyor. Yani suyun birikmesiyle birlikte Atikhisar Barajının ivedi şekilde kapalı sisteme dönmesi lazım" dedi