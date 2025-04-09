Atikhisar Kalesi Yeniden Yeşeriyor - Son Dakika
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Atikhisar Kalesi Yeniden Yeşeriyor

Orman yangınlarından etkilenen Atikhisar Kalesi, baharın gelişiyle yeşil örtüyle kaplanmaya başladı.

09.04.2025 17:31
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Çanakkale'de orman yangınlarında alevlere teslim olan Atikhisar Kalesi yeşermeye başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Atikhisar Kalesi, 2 yıl önce 4 bin 80 hektar alanın küle döndüğü orman yangınlarında siyaha büründü. Yeşil örtüyle kaplanmaya başlayan Atikhisar Kalesi dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de 22 Ağustos 2023'te merkeze bağlı Damyeri köyünde tarım arazisinde başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 12 köy etkilendi. 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel ve 790 kara aracı ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak küle döndü. Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak, 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2 bin 828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı.

Yangında çok sayıda yerleşim yerinin yanı sıra, dam, ağıl, bağ ve bahçe etkilenirken, Çanakkale-Çan Karayolu üzerinde kentin tek içme ve kullanma suyu Atikhisar Barajı yakınında bulunan Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık Atikhisar Kalesi de alevlere teslim oldu. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve yeşil doğa kaplı çevresi ve kale kalıntılarıyla yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Atikhisar Kalesi, Çanakkale'deki orman yangınları sonrası adeta siyaha büründü. 2 yıl önce orman yangınlarında alevlere teslim olan Atikhisar Kalesi, baharın yaklaşmasıyla birlikte Atikhisar Kalesi yeşil örtüyle kaplanmaya başladı. Atikhisar Barajı'nın mavi suları ve baharın gelmesiyle birlikte yeşillikler içinde tekrar ortaya çıkan Atikhisar Kalesi görüntüsüyle görenleri etkiliyor. Yeşil örtüyle kaplanmaya başlayan Atikhisar Kalesi dron ile görüntülendi.

Atikhisar Kalesi

Çanakkale merkeze 6 kilometre uzaklıkta, Çanakkale-Çan yolu üzerine bulunuyor. Halk arasında Atikhisar Kalesi', 'Gavurhisarı' olarak da bilinmektedir. 40 metre yükseklikte büyük bir ana kaya üzerine inşa edilmiş olan kalenin girişi kuzey yöndendir. Doğu ve batı bölümü dik kayalıktır. İç içe iki bölümden meydana gelen kalenin iç bölümdeki kısmı yüksek bir kayanın üstü düzleştirilerek iskan edilmiştir. Yüksek bölümde vadiyi gözetleyen kuleler bulunmakta. Burada iki bölümlü bir sarnıç yapısı kalıntısı ve ortasında bulunan boşlukta temel kalıntıları mevcut. Aşağı bölümde bulunan dış duvarın kuzeybatı bölümündeki sur duvarları kısmen korunmuş durumda. Kalenin duvarları moloz taş ve kireç harçlı malzeme ile yapılmış. Bu son hali ile Geç Roma dönemi özellikleri göstermekte. Kale içinde ve eteklerinde Milattan Önce 6. yüzyıldan başlayarak Milattan Sonra 10. yüzyıla kadar kesintisiz devam eden seramik örneklerine rastlanmıştır. Kalenin dış kısmında bulunan düzlükte de iskan izleri görülmektedir. Kalenin kuzeyinde bulunan tepe üzerinde yaklaşık 2 metre yükseklikte bir tümülüs kalıntısı bulunmaktadır. Üzerinde bulunan çukurluk nedeniyle tümülüs muhtemelen tahrip edilmiştir. Çanakkale Boğazı'ndan geçerek iç Troas ve Mysia bölgelerini birbirine bağlayan antik yolların üzerinde bulunan kontrol merkezlerinden biri durumundaydı. Muhtemelen kalenin ilk kuruluşu Milattan Önce 7. yüzyıla kadar inmiş olmalıdır. Perslerin Milattan Önce 6. yüzyılda Troas bölgesinin kontrolü amacı ile kullandığı önemli bir üs konumundaydı. Ayrıca kale, antik maden ocaklarının bulunduğu Sarıçay vadisinin kontrolünü ve güvenliğini sağlaması açısından da önemli durumdadır. Antik kaynaklar kalenin bulunduğu alanın Abydos toprakları içinde "Kremaste" yerleşmesi olduğunu belirtmektedir.

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Kaynak: İHA

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