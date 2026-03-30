Atıklardan Enerji Üretimi Önem Kazanıyor
30.03.2026 14:49
Bakan Bayraktar, Türkiye'de atıklardan enerji üretiminin enerji güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de bugün yaklaşık 2 bin 500 megavat kurulu güçle atıklardan enerji üretimi söz konusu. Yaklaşık 300'e yakın tesiste bu faaliyet yürütülüyor. Bu, enerji güvenliğimiz için de çok önem arz ediyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla bakanlıkta açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, "2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı bu inisiyatif, artık küresel bir markaya dönüşmüş durumda ama bugün daha da anlamlı bir hale geliyor çünkü dünya büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilim, artık bir savaşa dönmüş durumda ve şu anda enerji kaynaklarına erişimle alakalı çok önemli sıkıntılar dünyamızı bekliyor, bölgeyi bekliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda enerjimizi daha verimli kullanmak ve atığı döngüsel ekonomiye katabilmek çok daha anlamlı ve önemli hale geliyor" dedi.

'MEDENİYET TASAVVURUMUZUN GEREĞİ'

İnsanlığın enerjisini verimli kullanması ve atığını geri kazanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Bizim medeniyet anlayışımızın, medeniyet tasavvurumuzun gereği de bu. Dolayısıyla yaklaşık 10 yıl önce başlayan inisiyatif, bugün dünyada Birleşmiş Milletler kapsamında kabul görmüş ve bir marka haline geliyor" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, "Türkiye'de bugün yaklaşık 2 bin 500 megavat kurulu güçle atıklardan enerji üretimi söz konusu. Yaklaşık 300'e yakın tesiste bu faaliyet yürütülüyor. Bu, enerji güvenliğimiz için de çok önem arz ediyor. Aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da düşürmüş oluyoruz, emisyonlarımızı düşürmüş oluyoruz" açıklamasını yaptı.

PERSONELE EĞİTİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak döngüsel ekonomiye katkı sunmak adına atıkları kullandıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, bakanlık personelinin tüketim alışkanlıklarını ve davranışlarını değiştirmekle alakalı da önemli adımlar atıklarını, yaklaşık 11 bin çalışana eğitim verdiklerini aktardı. Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını kaydeden Bayraktar, Sıfır Atık Projesinin COP 31'de daha geniş bir yelpazede karşılık bulacağını ve Sıfır Atık inisiyatifinin bütün dünya için iyilik üreten, fayda üreten bir küresel marka haline geleceğini de ifade etti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, devreye aldığı Sıfır Atık uygulamaları ile önemli kazanımlar elde etti. Bu kapsamda, sadece 2024 yılında, yaklaşık 5 bin ton atık geri kazanılırken 10 milyon 845 bin kilovat saat enerji tasarrufu ve 10 bin ton karbondioksit sera gazı azalımı sağlandı. Ayrıca, bakanlığın merkez kampüsünde Depozito Yönetim Sistemi uygulamaya alındı. Kullanıma açılan depozito iade makinası ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum ambalajlar geri kazanılmaya başlandı. Son 6 yılda, bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları tarafından 26 milyon tonun üzerinde atık bertaraf edilirken, 6 milyon 900 bin ton atık geri kazanıldı. Yine aynı dönemde 1 milyon tondan fazla atık alternatif ham madde olarak değerlendirildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:03:19.
