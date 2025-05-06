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Atıklarla Defile ve Farkındalık

Mersin'de öğrenciler, atıklardan tasarlanan kıyafetlerle tarihi köprüde defile düzenledi.

06.05.2025 17:47
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Atıklardan kıyafetler tasarlandı, tarihi köprüde defile yapıldı

Mersin'in Silifke İlçesinde aralarında Fransız ve Hırvatların da olduğu öğrenciler, çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atıklardan tasarlanan kıyafetlerle tarihi köprüde defile düzenledi

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde aralarında Fransız ve Hırvatların da olduğu öğrenciler, çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atıklardan tasarlanan kıyafetlerle tarihi köprüde defile düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fransa ve Hırvatistan'daki okullarla iş birliği içinde yürütülen "European Schools with the Inclusive Power of MUSIC" başlıklı Erasmus+ Avrupa projesinin Türkiye hareketliliği kapsamında, Fransa ve Hırvatistan'dan 30 öğrenci ve öğretmen geldi. Yabancı öğrenciler, Türk öğrencilerle birlikte çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık materyallerden tasarladıkları kıyafetlerle defile yaptı. Tarihi köprüdeki Silifke Kalesi manzarası eşliğinde yapılan defile renkli görüntüler oluşturdu. Defile öncesi öğrenciler, beş taş, yakar top, misket, topaç çevirme ve mendil kapmaca oyunlarını oynadı. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'de diğer protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte yakan top oyunu oynadı.

"Yeşil bir çevre için bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Eğitimciler olarak bugün iki konuya dikkat çekmek istediklerini belirten Proje koordinatörü Demet Öztürk, "Öncelikle dijitalin sessizliğine karşı, sokaklar çocuk sesleri ve çığlıklarla dolsun istedik. İkincisi de doğaya verdiğimiz tahribat konusunda bir farkındalık olmasını istedik. Yeşil bir çevre için bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz. O yüzden çocuklarımızı burada atık defilesinde topladık" dedi.

Kültür, çevre ve müzikle güçlenen uluslararası dostluk için Silifke'de birlikte olduklarını aktaran Erasmus+ Proje koordinatörü Ali Eren de, "Projemizi Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Fransa ve Hırvatistan'dan ortak okullarla işbirliği yaptığı Avrupa Projesidir. Bu projemizin Türkiye hareketliliğini Silifke'de gerçekleştirmekteyiz. Hareketlilik kapsamında Silifke'nin tarihi dokusunu simgeleyen taş köprüde bazı aktivite yapmak istedik. Bu aktivitenin başında Gazi ve Atatürk Ortaokulu işbirliğinde hazırlanan çevresel eylemlere dikkat çekmek ve çocuk oyunlarını yabancı misafirlerimize tanıtmak istedik" diye konuştu.

Fransa koordinatörü Severine Vıvıer ise, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar çok sıcak ve güler yüzlü. Aktiviteler çok güzel programlanmış. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Silifke, Güncel, Mersin, Kültür, Eğitim, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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