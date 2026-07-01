Atıl Kutoğlu'na Viyana'da Onur Gecesi - Son Dakika
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Atıl Kutoğlu'na Viyana'da Onur Gecesi

01.07.2026 22:14
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Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Viyana'da düzenlenen bir resepsiyonla onurlandırıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu onuruna resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı'nın yanı sıra sanat, diplomasi ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Dönmez, "modayı kültürlerarası bir köprüye dönüştüren" Kutoğlu'nu onurlandırmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Dönmez, "Atıl Kutoğlu tasarımı bir kıyafete baktığınızda, orada iki farklı dünyanın büyüleyici dansını izlersiniz. İstanbul'un ihtişamı, Viyana'nın zarafetiyle buluşur. Geçmişin çizgileri, geleceğin ritmiyle birleşir." dedi.

Kültürün, farklılıklarla zenginleştiren ve sınırları ortadan kaldırarak bir araya getiren bağlardan birisi olduğunu dile getiren Dönmez, Viyana'ya ve dünya modasına katkılarından dolayı Kutoğlu'na teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kutoğlu da yaptığı konuşmada, burada tanıtılmaktan ve onurlandırılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Atıl Kutoğlu, Viyana'da düzenlediği ikinci defilenin Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği salonunda sergilendiğini aktararak, her zaman hayallerinin peşinden koştuğunu anlattı.

Konuşmaların ardından davetlilere piyano resitali sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atıl Kutoğlu'na Viyana'da Onur Gecesi - Son Dakika

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