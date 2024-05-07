Atina'da Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi - Son Dakika
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Atina'da Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi

Atina\'da Filistin\'e destek eylemine polis müdahalesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek için düzenlenen eylemde, göstericilerin yolu kapatmak istemesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Atina'daki Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin'e destek mesajı verdi ve sloganlar attı. Mısır'ın Atina Büyükelçiliği önünde polisle eylemciler arasında yaşanan arbedenin ardından polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

07.05.2024 22:43
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek için düzenlenen eylemde, yolu kapatmak isteyen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Atina'daki Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin'e destek mesajı verdi.

Eylemciler, "Filistin'e Özgürlük", "Ellerinizi Refah'tan Çekin" sloganları attı.

Göstericilerin yolu kapatmak istemesi üzerine, Mısır'ın Atina Büyükelçiliği önünde polisle eylemciler arasında yaşanan arbedenin ardından polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atina'da Filistin'e destek eylemine polis müdahalesi - Son Dakika

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