Atina\'da Filistin\'e Destek Gösterisinde Gerginlik: 2 Gözaltı

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Filistin'e destek vermek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'daki ABD merkezli bir restoranın önünde toplanan grup ile polis arasında gerginlik yaşandı, 2 eylemci gözaltına alındı.

Atina- Makedonya Haber Ajansının haberine göre, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla ABD merkezli restoran zincirinin Atina'daki şubesi önünde toplanan grup, sembolik olarak restorana giriş çıkışı engellemek istedi.

Polisin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen grubu dağıtmaya çalışmasının ardından çıkan arbedede restoranın camlarından biri kırıldı.

Gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.