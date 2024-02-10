Atina'da Filistin'e Destek Gösterisinde Gerginlik: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Atina'da Filistin'e Destek Gösterisinde Gerginlik: 2 Gözaltı

Atina\'da Filistin\'e Destek Gösterisinde Gerginlik: 2 Gözaltı

Filistin'e destek vermek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'daki ABD merkezli bir restoranın önünde toplanan grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla restoranın girişini engellemek isteyen grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Arbede sırasında restoranın camlarından biri kırıldı ve 2 eylemci gözaltına alındı.

10.02.2024 21:17
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Filistin'e destek vermek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'daki ABD merkezli bir restoranın önünde toplanan grup ile polis arasında gerginlik yaşandı, 2 eylemci gözaltına alındı.

Atina- Makedonya Haber Ajansının haberine göre, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla ABD merkezli restoran zincirinin Atina'daki şubesi önünde toplanan grup, sembolik olarak restorana giriş çıkışı engellemek istedi.

Polisin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durdurulmasını isteyen grubu dağıtmaya çalışmasının ardından çıkan arbedede restoranın camlarından biri kırıldı.

Gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Atina'da Filistin'e Destek Gösterisinde Gerginlik: 2 Gözaltı - Son Dakika
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