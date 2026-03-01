Atina\'da İran\'a Saldırılar Protesto Edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar yürüyüşle protesto edildi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve KKE'ye bağlı işçi sendikası PAME'nin çağrısıyla eylemciler, Atina'daki Eleftherias Parkı'nda toplandı.

Eylemciler, İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek üzere önce ABD'nin, ardından da İsrail'in Atina büyükelçiliklerine yürüdü.

ABD ve İsrail karşıtı slogan atan eylemciler, İran'a destek mesajı verdi.

Göstericiler, Yunanistan'ın bu saldırıların bir parçası olmamasına yönelik taleplerini dile getirdi.

Bu arada, bazı eylemciler yürüyüşe Filistin bayraklarıyla katıldı.