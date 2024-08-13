Atina Yakınlarında Çıkan Yangında Yanmış Ceset Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atina Yakınlarında Çıkan Yangında Yanmış Ceset Bulundu

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da çıkan yangında, Vrilisia'ya da sıçrayan yangında yanmış bir ceset bulundu. Cesedin, kaybolan bir kadına ait olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle 100 bin dönümden fazla alanın yandığı ve birçok hastane ile manastırın tahliye edildiği bildirildi. Türkiye ve AB, Yunanistan'a destek olmak için yangın söndürme ekipleri gönderme kararı aldı.

13.08.2024 02:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Vrilisia'ya da sıçrayan yangında, yanmış bir ceset bulunduğu bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, itfaiye ekipleri tarafından Vrilisia'da bir iş yerinde yapılan aramada yanmış ceset bulundu.

Haberlerde, cesedin, yangın sırasında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan yaklaşık 65 yaşında bir kadına ait olduğu ifade edildi.

Yetkililer, şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken, 702 itfaiyeci ve 199 aracın Penteli Dağı ve Maraton Gölü bölgesindeki birçok aktif yangın noktalarına müdahale ettiğini belirtti.

Haberlerde, şu ana kadar üç hastane ile bazı manastırların da tahliye edildiği bildirildi.

Pazar gününden itibaren 5 itfaiye erinin yaralandığı belirtilen haberlerde, bunlardan ikisinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

"Tahliye kararlarına uyun" çağrısı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, dün yaptığı açıklamada, ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, vatandaşların tahliye kararlarına uymalarını istemişti.

Tahliye emirlerine uymayı reddedenlerden bazılarının evlerinde mahsur kaldığını belirten Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması gerekir." demişti.

Vathrakoyannis, polis ve itafaiye ekiplerinin, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye ettiğini belirtmişti.

Türkiye ve AB'den destek

Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa'dan bir helikopter, 28 itfaiye aracıyla ve 200 itfaiyeci, İtalya'dan iki uçak ve Çekya'dan 75 itfaiyeci ve 25 aracın Yunanistan'a gönderileceği bildirilmişti.

Türkiye'nin de yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek olmak amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndermek için çalışmaları başlattığı duyurulmuştu.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, atina, Uluslararası, Doğal Afet, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina Yakınlarında Çıkan Yangında Yanmış Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 03:30:03. #1.12#
SON DAKİKA: Atina Yakınlarında Çıkan Yangında Yanmış Ceset Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement