Atina Yakınlarında Orman Yangınına Müdahale Edildi

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Koropi'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, öğle saatlerinde başlayan yangına 85 itfaiyeci, 25 araç, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Haberlerde, Eğriboz Yarımadası'nda dün başlayan orman yangınının ise kontrol altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan, yetkililer, bugün için "çok yüksek yangın riskinin" bulunduğu belirtilen Eğriboz, Attiki, Korint ve Argolida bölgelerinde yaşayanlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.