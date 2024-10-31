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Atlar için otel yapılacak

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Atlar için otel yapılacak Başkan Özlü "Ata binmek için Düzce'ye gel" Düzce Belediyesi ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında imzalanan protokol ile Düzce'ye at oteli yapılacak.

31.10.2024 14:50  Güncelleme: 15:03
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Atlar için otel yapılacak

Başkan Özlü "Ata binmek için Düzce'ye gel"

DÜZCE - Düzce Belediyesi ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında imzalanan protokol ile Düzce'ye at oteli yapılacak.

Düzce Belediyesi şehrin turizmine katkı vermeye devam ediyor. Bu çerçeve de Türkiye Binicilik Federasyonu ile Düzce Belediyesi arasında ilde yapılacak çalışmalar ile ilgili protokol imzalandı. Kirazlı bölgesine at oteli, Bahçeşehir bölgesine at eğitim ve spor merkezi ve Konuralp bölgesinde ise at yemi yetiştiriciliği üzerine hazırlanan protokol Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımı ile imzalandı.

"Artık Türkiye'de üretilecek"

Türkiye'de ki atların büyük bir bölümünün yurt dışından geldiğini vurgulayan Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, " Fransa, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden geliyor. Bizim spor atlarımız yurt dışından geliyor. Türkiye'de bununla alakalı bu zamana kadar bir kaç küçük girişimin haricinde hiç bir çalışma yapılmamış. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye bu durumu anlatmaya başladığımızda bizim önümüzü ve ufkumuzu açtı. Bizde dedik ki neden Düzce'de olmasın? Sakarya civarında düşünüyorduk. İstanbul'a daha yakın diye düşünmüştük ama Düzce'de İstanbul'a 2 saat kadar yakın. Dolayısıyla çok uzak değil. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu at ihracatı Hollanda'da 19 milyar Euro'dur. Yani Türkiye'nin ihracatına baktığımız zaman 250 milyar doları geçtiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki hedefi 300 milyar dolar olmuştu. Ama bir at bunun kaynağı da yine bizim elimizde olan bir süreçten geçecek" ifadelerini kullandı.

"Bu proje 3 ayaklı bir proje"

Projenin Düzce'de 3 ayaklı olacağını dile getiren Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Türkiye Binicilik Federasyonu ile Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübü ile müşterek bir çalışma yürüteceğiz. 3 ayaklı bir projemiz var. Birincisi Bahçeşehir Konutlar bölgesinde at eğitim ve spor merkezi olacak. İkincisi at otelinin olacağı Kirazlı'da ki alan. Birde yem yetiştiriciliği olacak. Konuralp'de bizim arazilerimiz var. Geçen sene pirinç ve mısır dikmiştik. Bu sene at yemi yetiştireceğiz. Dolayısı ile 3 ayaklı bir proje olacak. Düzce, Sapanca ile Bolu arasında kaybolmuş saklı bir bahçe. İnsanlar Düzce'ye gelmeli. Biz Düzce'de ki turizm faaliyetlerini tetiklemek istiyoruz. Atçılık bunun bir sebebi olacak. Ata binmek için Düzce'ye gel diyeceğiz. Gerçekten Düzce'ye gelecekler ata binecekler. Çok mutlu olup ayrılacaklar" şeklinde konuştu.

"Bugün çok daha mutlu ve gururluyuz"

Vali Selçuk Aslan ise, "Mart ayında Konuralp Gazi Atlı Spor Kulübünü kurarken aslında kaybettiğimiz yitik malımıza tekrar sahip çıkma adına ilk hamleydi. Bugün çok daha mutlu ve gururluyuz. Türkiye Binicilik Federasyonu ile Düzce Belediyemizin ortak işbirliği protokolü için bir aradayız. Bu projeyi kısa vadede gün yüzüne çıkartmak bizim istek, arzu ve kararlılığımıza bağlı. Ben inanıyorum ki bu proje 2025 yılı içerisinde bu hayallerin bir çoğu gerçeğe dönüşmüş, at sırtında bizlerde hevesli olanlarımızda bu hayalleri icra eden kişiler olacağımıza inanıyorum. Binicilik, atlı safari ve at yetiştiriciliği işi Düzce'de tutar. İlimiz bu noktada markasını ilan edebilir ve tescillenebilir. Düzce bu konuda gerek turizm anlamında gerek hayvancılık anlamında katma değerde oluşturabilir. Bu bizim kararlılığımıza, isteğimize ve enerjimize bağlı. Düzce'de bu enerji de var. Bu arzu da var bu istek de var" dedi.

Konuşmaların ardından protokoller imzalanarak gerekli çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: İHA

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