Atlas Çağlayan'a Tehdit Gönderen Şüpheliye İddianame

05.03.2026 17:31
Güngören'de Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından aileye tehdit mesajı atan şüpheliye iddianame hazırlandı.

GÜNGÖREN'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından ailesine tehdit mesajları gönderdiği öne sürülen tutuklu şüpheli Muhammet Y. K. hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheli hakkında farklı suçlardan toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak'ta iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, E.Ç. (15) sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından E.Ç. tutuklanırken, Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiği iddiasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

TEHDİT MESAJLARI ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4 kişi 'mağdur', 2 kişi 'müşteki' ve 1 kişi 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, 29 Ocak'ta saat 19.52 sıralarında bir telefon numarasından 'WhatsApp' üzerinden kendisini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıtan kişinin anne Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Ayrıca Ünlü'nün ev adresine birden fazla yemek siparişi verildiği ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunulduğu aktarıldı.

'ÜNLÜ OLMAK İÇİN RÖPORTAJ VERDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

İddianamede yer verilen siber araştırma raporunda, 'Ermenistan icraat @turemeavciları' isimli Telegram kanalında, Atlas Çağlayan'ın ölümüyle ilgili ve ailesine yönelik paylaşımlar yapıldığı ifade edildi. Paylaşımın 'Global Arşiv' isimli Telegram kanalından 'Mahir Düz' isimli kullanıcı tarafından iletildiği, kanal yöneticisinin ise '@Mustesarr' kullanıcı adlı şüpheli Muhammet Y. K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin savunmasında, çok sayıda takma isimle Telegram kanallarına üye olduğunu, 'turemeavciları' isimli kanalda yönetici olduğunu ve 'Global Arşiv' isimli kanal ile 'Mahir Düz' isimli hesabın kendisine ait olduğunu söyledi. Şüpheli, bir telefon hattıyla söz konusu hesapları açtığını, yemek siparişi verilen uygulamalara üye olduğunu belirterek, kendisini Muhammed Hüseyin Yıldırım olarak tanıtarak Gülhan Ünlü'ye mesaj gönderdiğini kabul etti. Şüpheli ifadesinde, Atlas Çağlayan'ın annesinin ünlü olmak için röportaj verdiğini düşündüğü için mesaj attığını ve yemek siparişi verdiğini belirtti.

EV ADRESİNE YEMEK SİPARİŞİ VERDİĞİ BELİRLENDİ

Şüphelinin telefonuna ilişkin ön inceleme tutanağında, 'Can Dokuzcan' isimli bir Telegram hesabı üzerinden Gülhan Ünlü'ye ait bilgileri sorguladığı ve tehdit mesajları gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şüphelinin Ünlü'nün ev adresine farklı restoranlardan yemek siparişi verdiği de kaydedildi.

12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muhammet Y. K. hakkında Gülhan Ünlü'ye yönelik 'gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

