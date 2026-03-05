Atlas Çağlayan Ailesine Yönelik Tehdit İddianamesi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul'da 14 Ocak 2026'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit, asılsız ihbar ve kişisel verileri ele geçirme eylemlerine ilişkin tutuklu şüpheli M.Y.K. hakkında "gece vakti yağma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Ocak 2026'da Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik eylemlerle ilgili tutuklu bulunan şüpheli M.Y.K. hakkında iddianame düzenlendi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli M.Y.K.'nın, Atlas Çağlayan'ın ailesinden para temin etmek amacıyla tehdit mesajları gönderdiği, birden fazla firmadan ailenin ikametine yemek siparişi verdiği, ikamet adresi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunduğu ve bu eylemlerle aileyi rahatsız ettiği belirlendi.

Kişisel verileri ele geçirme suçlaması

Soruşturma kapsamında şüphelinin ayrıca ailenin kişisel bilgilerini temin ettiği de tespit edildi. Bu kapsamda M.Y.K. hakkında "gece vakti yağma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, yargılama yapılmak üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.