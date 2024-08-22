Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı - Son Dakika
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Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılmak üzere Bitlis'e gelen atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye görevi yaparak vatandaşları selamladı.

22.08.2024 08:46
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılmak üzere Bitlis'e gelen atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye görevi yaparak vatandaşları selamladı.

Ankara ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis birlikleri Tatvan sahilde gezerken, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

Ahlat'ta düzenlenecek olan 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından davet edilen atlı birlik, atları ile devriye gezdi.

Atlı polis birlikleri, Ahlat ilçesinde başlayacak olan 1071 Malazgirt kutlamalara katılacak. Ankara'da görevli Baş Polis Memuru Mahmut Kılınç, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda, Ankara ve Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atlı polis birliği olarak, Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi yıl dönümü etkinliklerinde görev almaya geldik. Bugün de Bitlis Emniyet Müdürlüğümüzün programları doğrultusunda, Tatvan ilçemizde atlı birliğimizin vatandaşlarla kaynaşması noktasında, polis ve halk ilişkilerimizin gelişmesi amacıyla devriye görevi yürütüyoruz. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Atlar ve etkinlik hakkında soru soranlara cevap verirken, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere de yardımcı oluyoruz" dedi. - BİTLİS

Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı - Son Dakika

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