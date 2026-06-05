Atlı Jandarma Timinden İnci Kefali Koruması

Van'ın Erciş ilçesinde İnci Kefali Tabiat Parkı'nda görevli atlı jandarma timi, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolcuğunu izleyemeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

İnci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'ne dökülen akarsu ve derelere akın ederek yolculuğunu sürdürüyor.

Tatlı sularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefalinin korunması için güvenlik güçleri yoğun mesai yapıyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı tim de balık göçünün en yoğun yaşandığı İnci Kefali Tabiat Parkı'nda devriye faaliyeti yürütüyor.

Araçların ulaşmakta zorlandığı dere yatakları, sazlık alanlar ve göl kıyılarını kontrol ederek kaçak avcılığı önlemeye çalışan atlı tim, balık göçünü izlemek için parka gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çocuklarıyla atları seven, jandarma personeliyle fotoğraf çektiren ziyaretçiler, balıkları koruyan atlı time teşekkür etti.

"Burada görev yapan atlı birliği görünce çok sevindim"

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, İnci Kefali Tabiat Parkı'nın balık göçünün en iyi izlendiği yer olduğunu söyledi.

Bu yıl iklim şartlarından dolayı balık göçünün geç başladığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İnci kefalleri gelen misafirlere muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Balıkların avlanmasının yasak olduğu bir dönemdeyiz. Bu süreçte jandarma, polis ve sahil güvenlikle tüm kolluk birimlerimiz 7/24 sahada inci kefalleri için nöbet tutuyor. Önceki yıllarda yapılan yasak faaliyetleri, kolluk görevlilerimizin yapmış olduğu çalışmalar sayesinde bugün inci kefali popülasyonunun arttığı gözlemlenmekte."

Atlı timin de akarsu boyunda devriye attığını ifade eden Karaloğlu, "Atlı jandarma timi, hem balık bendinde hem araçların giremediği dere kenarlarında denetimler yapıyor. Koruma çalışmalarına katkı sağlıyor. Bütün doğaseverleri, fotoğrafseverleri bu alana bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Tosun da ailesiyle inci kefallerinin göçünü izlemeye geldiğini vurgulayarak, "Burada görev yapan atlı birliği görünce çok sevindim. Çocuklarım atlarla fotoğraf çektirdi. Atlı jandarma timi, araçların giremediği bölgelerde hem inci kefallerini kaçak avcılığa karşı koruyor hem de ziyaretçilerin güvenliğini sağlıyor. Bu güzel çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.