ATM'ye Balyozla Zarar Veren Şahıs Gözaltında

Kastamonu'da balyozla ATM'ye zarar veren kişi gözaltına alındı.
Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48), başarılı olamadı.
ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.
C.Ö, banka çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
