ATMIS, Somali'deki Üssünü Devretti

Güncel

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS), geri çekilme sürecinin üçüncü aşamasını tamamlayarak Somali'deki son askeri üssü de Somali ordusuna devretti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 2023'ten bu yana üç aşamada uygulanan geri çekilme süreci kapsamında ATMIS son askeri üssü de Somali ordusuna bıraktı.

Böylece ATMIS, geçen yıldan bu yana 21 askeri üssü Somali ordusuna devrederek 9 bin askerini Somali'den çekmiş oldu.

Düzenlenen devir teslim törenine ATMIS Komutanı Charles Kaara ve Somali Silahlı Kuvvetleri Komutanı Muktar Mohamed katıldı.

ATMIS Kuvvet Karargahını temsil eden Albay Süleyman İbrahim, "Somali ordusunu, devredilen tüm askeri üsleri elinde tutma konusunda gösterdiği başarıdan dolayı kutluyorum. Somali ordusunun, ülkede kalıcı barışın geri dönmesini sağlamaya devam edeceğinden eminim." dedi.

Badhadhe Bölge Komiseri General Mohamed İbrahim Farah da Somali hükümetinin kendi topraklarını ve halkını Eş-Şebab terör örgütüne karşı savunmaya hazır olduğunu söyledi.

?ATMIS 2023'te Somali'den çekilmeye başladı

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) 2022'de yerini ATMIS'e devretmişti.

ATMIS 2023'te, Somali'den çekilme kararı alarak ülkedeki askeri üsleri Somali ordusuna devretmeye başlamıştı.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyordu.