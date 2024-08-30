ATO Başkanı: Bu yıl durgunluk veya daralma beklemiyoruz - Son Dakika
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ATO Başkanı: Bu yıl durgunluk veya daralma beklemiyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonominin birbirini takip eden iki çeyrekte daralması gerektiğini belirterek, bu yılın ikinci çeyreğinde düşük bir büyüme beklentisi olduğunu ancak ciddi bir durgunluk ya da daralma beklenmediğini söyledi. Baran, iş insanlarının ekonomik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerini planlamaları gerektiğini vurguladı ve öz kaynakların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

30.08.2024 11:20
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik büyüme kaydetmişti. Üst üste 15 çeyrektir büyüyoruz. Resesyondan bahsedebilmemiz için ekonominin birbirini takip eden iki çeyrekte daralması gerekiyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde nispeten düşük bir büyüme beklense de, süreklilik arz edecek ciddi bir durgunluk ya da daralma beklemiyoruz" dedi.

ATO'nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. ATO üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini de dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Hatırlayacağınız üzere, ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik büyüme kaydetmişti. Üst üste 15 çeyrektir büyüyoruz. Resesyondan bahsedebilmemiz için ekonominin birbirini takip eden iki çeyrekte daralması gerekiyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde nispeten düşük bir büyüme beklense de, süreklilik arz edecek ciddi bir durgunluk ya da daralma beklemiyoruz. Merkez Bankası ağustos ayı başında yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu yayınladı. Enflasyon yıl sonunda yüzde 42 olarak gerçekleşse bile hedefin tuttuğu kabul edilecek. Merkez Bankamız, tek haneli enflasyona ancak 2026 sonunda ulaşılacağını öngörüyor. Söz konusu hedeflerin tutturulabilmesi için sıkı para politikasından ödün verilmeyeceği net bir şekilde anlaşılıyor. Tek haneli faiz oranlarıyla kullanılan finansmanı, orta vadede tekrar bulabilmek mümkün gözükmüyor."

İş insanlarının ekonomik gelişmeleri iyi takip edip, gerçekçi değerlendirmeler yaparak faaliyetlerini planlaması gerektiğine dikkati çeken Baran, ticari anlamda elverişli olmayan, yüksek oranda da şirket dışı kaynaklara bağlı projelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Baran, "Bir yandan ekonomimize ve memleketimizin gücüne duyduğumuz güveni korurken, öte yandan öz kaynaklarımızı tercih etmeliyiz. İşletmelerimizde sadece makul borçların altına girmeli ve mümkün olan tüm tasarruf tedbirlerini kendi şirketlerimizde uygulamalıyız. Ticari ortaklıklar için kendi aramızda iş birliği fırsatları oluşturmalı, zorluklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Baran, konuşmasına Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi vererek devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ATO Başkanı: Bu yıl durgunluk veya daralma beklemiyoruz - Son Dakika

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