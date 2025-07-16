Atomy Türkiye\'den Kore Gazilerine Burs Desteği

ATOMY Türkiye, Kore Savaşı'nın 75'nci yıldönümü dolayısıyla Kore gazilerinin üniversite öğrencisi 100 torunu için Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne 2 milyon TL'lik burs bağışı yaptığını duyurdu.

Güney Kore dahil 27 farklı bölgede doğrudan satış yapan network marketing şirketi Atomy Türkiye Genel Müdürü Jae Dong Shin konuya dair şu açıklamada bulundu:

"75'nci Kore Savaşı Yıldönümü Töreni'nde Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ndeydik. Güney Koreliler olarak Kore savaşında yer alan gazilerimize minnettarız. Türkiye'nin ülkemize bu desteği çok kıymetli. Bu anlamlı günde gençlerimizin eğitimine destek olmak ve Türkiye ile Güney Kore arasındaki güçlü dostluk bağını geleceğe taşımak amacıyla, gazilerimizin üniversite öğrencisi torunlarına 2 milyon TL eğitim bursu verdik. Atomy Türkiye olarak gazilerimize ve onların ailelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Söz konusu bağış ile Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk bağını güçlendirmeyi hedefleyen Atomy, 2021'den bu yana ülkemizde kozmetik, gıda takviyeleri, içecek, ev ve yaşam ürünleri kategorisinde 100'den fazla ürünle hizmet veriyor. Türkiye'nin çeşitli illerindeki Atomy Merkezi'nde insanlarla yüz yüze çalışmalar yapılırken, Kore Savaşı'ndaki gazileri ve ihtiyaç sahibi gazi ailelerini desteklemeyi sürdürdüğü aktarıldı. Kurulduğu günden bu yana Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Han Gill Park'ın 'mutlak kalite mutlak fiyat' ilkesine bağlı kalarak ve tüketici odaklı pazarlama gerçekleştirerek büyümesini sürdüren Atomy, iki ülke arasındaki dostluk bağını sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemeyi hedefliyor.