ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman seçildi - Son Dakika
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ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman seçildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, yönetim kurulu tarafından Yusuf Hacısüleyman oy birliğiyle yeni başkan seçildi. Başkan Yardımcılığına ise Hakan Pakalın getirildi. Seçim, 11 kişilik yönetim kurulu tarafından gerçekleştirildi.

24.07.2024 23:21
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, yerine oy birliğiyle Yusuf Hacısüleyman seçildi.

Bahar'ın 19 Temmuz'da Kemer ilçesi açıklarında kendi teknesinden düşüp pervanenin çarpması sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yönetim kurulunda seçim yapıldı. Başkanlık için Başkan Yardımcısı Hacısüleyman önerildi. Başka adayın çıkmaması üzerine Hacısüleyman, oy birliğiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Başkan Yardımcılığına da Hakan Pakalın getirildi.

Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.

Kaynak: AA

Ali Bahar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman seçildi - Son Dakika
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