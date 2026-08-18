ATÜ'de Kontenjanlar Doldu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (ATÜ) lisans ve ön lisans programlarında kontenjanlar doldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ATÜ, kuruluşunun 15. yılında lisans ve ön lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversiteye yeni katılan öğrencileri tebrik etti.

Sözen, eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.