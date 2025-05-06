ATV Devrildi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yaman Akıncı (36) idaresindeki 48 BH 398 plakalı ATV, Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Akıncı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ATV'de bulunan ve kazada ağır yaralanan Lütfullah Gökdere (29) ise kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.