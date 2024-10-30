ATV İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan ATV'deki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mustafa Oğuz'un (62) kullandığı 15 ADJ 326 plakalı ATV, Ağlasun- Bucak kara yolu Peçenek Beli mevkisinde Süleyman A. (29) idaresindeki 34 KLL 416 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ATV sürücüsü Mustafa Oğuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. ATV'de bulunan ve ağır yaralanan Nihayet Oğuz (58) ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oğuz'un cenazesi, incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.