Auckland\'da Büyük Yangın Alarmı

AUCKLAND, 25 Nisan (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da büyük bir yangın çıktı. Yeni Zelanda İtfaiye ve Acil Durum Departmanı yaptığı basın açıklamasında perşembe günü saat 17.24'te kentin North Shore bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın ihbarı aldıklarını bildirdi.
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