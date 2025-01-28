Otomotiv devi çalışanlarına iki kat tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Otomotiv devi çalışanlarına iki kat tazminat ödeyecek

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Audi, Brüksel'deki fabrikasının kapanmasında çalışanlarına yönelik sosyal plan kapsamında, yasal kıdem tazminatına ek olarak ilave ikramiye verecek. 30 yıllık çalışanlar 200 bin ile 400 bin avro arasında brüt tazminat alacak.

28.01.2025 00:46
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Audi'nin yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikasının yönetimi ile sendika temsilcileri, çalışanlara yönelik sosyal plan konusunda uzlaştı. Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının şubat sonunda kapanacak Brüksel fabrikasının yönetimi ile işçi sendikaları arasındaki sosyal plan görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

İŞÇİLERE İKİ KAT TAZMİNAT ÖDENECEK

Anlaşma kapsamında Audi, fabrika çalışanlarına yasal kıdem tazminatlarına ek olarak hizmet süresine göre ilave ikramiye ile yasal olarak ödenmesi gereken tazminatın iki katını verecek. Bu çerçevede, 30 yıllık kıdeme sahip fabrika çalışanları, pozisyonlarına ve maaşlarına bağlı olarak 200 bin ile 400 bin avro arasında brüt tazminat alacak.

AUDİ MALİ SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Audi markası, geçen yılın temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

FABRİKAYI BİR TÜRLÜ SATAMAMIŞLARDI

Audi yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu'nun Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamış ve bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Çalışanlar, işbaşı yapmadan, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almıştı. Audi, kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun alıcı bulunamamıştı. Şirketin aldığı karar doğrultusunda, Audi'nin Brüksel'deki fabrikası şubat sonunda kapatılacak.

Otomotiv devi çalışanlarına iki kat tazminat ödeyecek
Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Brüksel, Üretim, Güncel, Audi, Son Dakika

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