Myanmar\'ın eski lideri Aung San Suu Çii\'nin evi açık artırmada satılamadı

Düzce'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda gerçekleştirilen 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliğinde down sendromlu bireyler masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynadı. Etkinlik sonunda down sendromlu bireylere sertifika verildi.