AutoFlight\'tan Elektrikli Uçak Teslimatı

SHANGHAİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çinli teknoloji şirketi AutoFlight, salı günü ton sınıfı elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağını teslim ederek büyük ölçekli eVTOL'lerin operasyonel kullanımında önemli bir kilometre taşına imza attı.

Shanghai merkezli şirketin geliştirdiği V2000CG CarryAll, 2 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip.

Geçen yıl tip ve üretim sertifikası alan eVTOL uçağı, pazartesi günü uçuşa elverişlilik sertifikası da aldı. İnsansız hava aracı, Guangzhou merkezli bir alçak irtifa ulaşım şirketi tarafından işletilecek.

Tamamen elektrikli V2000CG CarryAll, 400 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine, saatte 200 kilometre azami seyir hızına ve 200 kilometrelik menzile sahip. Dikey kalkış ve iniş kabiliyeti ile sabit kanatlı seyir tasarımına sahip olan araç, alçak irtifa lojistiği, acil durum müdahalesi gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

AutoFlight Kıdemli Başkan Yardımcısı Xie Jia, bu uçak tipinin şu ana kadar Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'da çeşitli arazi koşullarında 40.000 kilometreyi aşan güvenli uçuşlar gerçekleştirdiğini, bunun performansını doğrulamaya ve potansiyel uygulama senaryolarını keşfetmeye yardımcı olduğunu söyledi.

eVTOL'un teslimatı, Çin'in alçak irtifa ekonomisinin hızlı bir büyüme aşamasına girmesiyle gerçekleşti. Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre, sektörün piyasa değeri 2023'te 500 milyar yuan (yaklaşık 70 milyar ABD doları) iken, 2025'te 1,5 trilyon yuana yükselecek. Bu rakamın 2035'te 3,5 trilyon yuana ulaşabileceği belirtiliyor.