Av yasağının kalkmasıyla Kocaelili balıkçılar sardalya avına başladı - Son Dakika
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Av yasağının kalkmasıyla Kocaelili balıkçılar sardalya avına başladı

Av yasağının kalkmasıyla Kocaelili balıkçılar sardalya avına başladı

Kocaeli'de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar sardalya avına başladı. Ali Abanoz adlı balıkçı, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı. Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.

01.09.2024 04:16
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Av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu.

Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.

Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.

Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.

Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.

Kaynak: AA

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