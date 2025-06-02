Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın İfadeleri Yolsuzluk Soruşturmasında

(İSTANBUL)- İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın 'Etkin pişmanlıktan' yararlanarak verdiği ifadedeki beyanı soruldu. Çaykara'nın bütün suçlamaları reddederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediği ve "Bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur. İfadeye çağrılsaydım seve seve gelirdim" dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın emniyet ifadesinde bütün suçlamaları reddettiği öğrenildi. Çaykara'nın suçlu olmadığını düşündüğü için etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediği kaydedildi.

"İhale süreçleri ile alakalı benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir"

Çaykara'ya Avcılar Belediyesi'ne ait ihale süreçleri hakkında soru yöneltildi. Çaykara, "İhale süreçleri ile alakalı benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir. Kamu İhale kanunu uyarınca ilgili müdürlükler tarafından yapılır. Ödemeler gerçekleşirken tarafıma herhangi bir bilgi verilmez. Hakedişler oldukça işin gerçekleşme sırasına göre ödemeler ilgili birimce yapılır. Yüklenici firmalar ile kesinlikle bir görüşme sağlamam ve sağlamadım. Herhangi bir görüşme sağlanması için kimseyi yönlendirmedim" yanıtını verdi.

"İddia edilen konularla ilgili bilgi sahibi değilim"

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinin sorulması üzerine Çaykara, ismi geçen şahıslardan Alican Abacı ve Erhan Daka isimli şahıslar dışında hiçbirini tanımadığını ve bahsi geçen şirketlerin hiçbiriyle bağı olmadığını belirterek "İddia edilen konularla ilgili bilgi sahibi değilim." dedi.

"Yaşananları adaletin takdirine bırakıyorum"

Çaykara, ifadesine şu cümleleri ekledi:

"Ben 34 yaşında Avcılar'ın seçilmiş belediye başkanı olarak davet edilseydim ifade vermeye seve seve gelirdim. Bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur. Çok yoğun bir seçim süreci ardından başarıyla seçildim ve görevimi 14 aydır layığıyla yapmaya çalışıyorum. Hukuka ve adalete olan inancım tamdır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşmış biri olarak yaşananları adaletin takdirine bırakıyorum."