Avcılar Belediye Meclisinde CHP'li üye istifa edenlerle ilgili komisyon önergesi verdi - Son Dakika
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Avcılar Belediye Meclisinde CHP'li üye istifa edenlerle ilgili komisyon önergesi verdi

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Avcılar Belediye Meclisinde CHP'li üyenin ihtisas komisyonlarına ilişkin önergesi tartışmaya neden oldu. Erkonak, istifa eden CHP'lilerin komisyon üyeliklerinin sona erdiğini savunarak boşalan üyelikler için seçim istedi.

Avcılar Belediye Meclisinde, CHP'li Meclis Üyesi Esin Güneş Erkonak'ın "ihtisas komisyonları üye seçimleri"ne ilişkin önergesi tartışmaya neden oldu.

Avcılar Belediye Meclisinin kasım ayı birinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can başkanlığında yapıldı.

Toplantıda önerge veren CHP'li Meclis Üyesi Esin Güneş Erkonak, CHP'den Avcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen ancak daha sonra partiden istifa eden üyelerin isimlerini sıraladı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesinin belediye meclisi ihtisas komisyonlarının oluşumunu düzenlediğini aktaran Erkonak, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 4. fıkrasında ise "Bağlı olduğu siyasi partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer" hükmüne yer verildiğini ifade etti.

Erkonak, aynı fıkrada kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Bu açık düzenleme gereğince yukarıda isimleri belirtilen meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup oldukları dönem seçildikleri ve istifa tarihleri itibarıyla görev yaptıkları ihtisas komisyonlarındaki üyelikleri partimizden istifa etmeleriyle birlikte sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu üyeliklerin devam ettirilmemesi ve boşalan üyelikler için mevzuatın öngördüğü seçim işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Erkonak, meclis üyelerinin parti üyeliğinden istifa tarihleri ile bu tarihlerde görev yaptıkları ihtisas komisyonlarının belediye kayıtları ve ilgili belgeler üzerinden belirlenmesini istedi.

İstifa nedeniyle sona eren ihtisas komisyonu üyeliklerinin tespit edilerek, komisyonların buna göre güncellenmesini ve ilgili komisyon başkanlıklarına bilgi verilmesini talep eden Erkonak, boşalan komisyon üyeliklerine kalan görev süresini tamamlamak üzere CHP'li belediye meclis üyeleri arasından, ilk meclis toplantısında yeni üyelerin seçilmesi için konunun meclis gündemine alınmasını istedi.

Erkonak ayrıca, başvuruları üzerine yapılan işlemler hakkında ilçe başkanlığına yazılı bilgi verilmesini talep etti.

Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, toplu bir istifanın olduğunu belirterek, partinin ilgililerinin kendilerine başvurmalarını beklediklerini kaydetti.

CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Berkan Oral ise bu konuya ilişkin kendi dilekçelerini oluşturduktan sonra teslim edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz dilekçelerimizi vermeden resmi olarak burada oturuyor olabiliriz ama aramızda olmayan arkadaşlarımız şu an hangi siyasi partili olduğunu, şu anda bize tebliğ etmediler. Dilekçeler tamamlanır, biz de resmi olarak dilekçelerimizi teslim ederiz, ondan sonra belediye meclisinin alması gereken karar ihtisas komisyonlarının tekrardan seçilmesidir. Bunun bugün yapılması, hemen aceleye getirilmesi değil, önce sayımız belli olur, ona göre sayımız belli olduktan sonra ihtisas komisyonlarının seçilmesi doğrudur. Ben gündem maddelerinden devam edilmesini rica ediyorum."

CHP'den istifa eden Meclis Üyesi Deniz Bekiroğlu ise "Burada manidar bir durum var. Biz 3 yıla yakındır burada, bu grup içerisinde siyaset yaptık. CHP grubundan böyle bir önergenin verilmesini ben gerçekten üzülerek karşılıyorum. CHP adına söz alan arkadaşın ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor ama burada bir ayrışmanın neferi değil, bütünleşmenin ve toplumun ihtiyaçlarının neferi olmak iddiasını sürdüreceğimizi tekrardan söylüyorum." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Can, konunun siyaset konusu yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Bekiroğlu ise Can'a tepki göstererek, "Konuyu siyaset konusu yaparım." ifadesini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Muharrem Çam, CHP'nin bugün grup toplantısını yaptığını, Esin Güneş Erkonak'ın verdiği önergenin kendi gruplarında görüşülmediğini, konuşulmadığını kaydederek, verdiği önergenin CHP grubunu bağlamadığını, kendisinin şahsi önergesi olduğunu kaydetti.

CHP'li Meclis Üyesi Erkonak da CHP adına söz alarak başlangıç yapmadığını, kendisinin şahsi olarak verdiği dilekçe olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından mecliste gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA
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