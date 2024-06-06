Avcılar Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturdu - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturdu

Avcılar Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklara çevre bilinci aşılamak için etkinlikler düzenledi ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

06.06.2024 16:51  Güncelleme: 17:29
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(İSTANBUL) - Avcılar Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik düzenledi. İki gün süren programda; çocuklara çevre bilinci aşılamak için aktiviteler düzenlendi, ilçenin 10 mahallesinde temizlik yapıldı, fidanlar dikildi.

Avcılar'da Dünya Çevre Günü etkinliklerinin ilk adresi Ekolojik Eğitim ve Çocuk Parkı oldu. Program, Avcılar'ın küçük doğa koruyucularının çevre yürüyüşü ile başladı. Gün boyu düzenlenen atölyelerde çevre bilinci konularını işleyen çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Geri dönüştürülebilir atıklardan hazırlanan sanat sergisi ise ziyaretçilerden beğeni topladı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve mahalle muhtarlarının öncülüğünde ilçenin 10 mahallesinde bir araya gelen çevre gönüllüleri, atık toplama etkinliği düzenledi. Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen çevre gönüllüleri ve çocuklar, "Dünyanın Geleceği Ellerimizde" sloganıyla yürüdü. 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı etkinliğin finalinde Firuzköy Mahallesi'nde fidanlar dikildi.

Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, izci kulüpleri, öğretmenler, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çaykara, çevre konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Çaykara, şöyle konuştu:

"Bugün Firuzköy Mahalle'mizde muhtarlarımız, izci kardeşlerimiz ve öğretmenleri ile hem çevre yürüyüşü yaptık hem de geleceğe nefes olarak fidan diktik. Yeşili ve mavisiyle yeri doldurulamaz bir şehirde yaşadığımızın bilinci ve duyarlılığıyla, doğamızı koruyalım, geleceğe sürdürülebilir bir dünya bırakalım. Her birimizin küçük katkıları büyük farklar getirdiğini unutmayalım. Dilerim her fidan, çocuklarımızla birlikte büyüsün, serpilsin ve kentimizin doğasını güzelleştirsin. Hedeflediğimiz temiz, yeşil ve sürdürülebilir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturdu - Son Dakika

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