Avcılar Belediyesi Ekolojik Eğitim ve Çocuk Parkı\'nın açılışının birinci yıl dönümünde festival düzenledi

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(İSTANBUL) - Avcılar Belediyesi, ilçeye kazandırılan Ekolojik Eğitim ve Çocuk Parkı'nın açılışının birinci yıl dönümünde çocuklar için festival düzenledi.

Avcılar'da Ekolojik Eğitim ve Çocuk Parkı'nın birinci yılına özel düzenlenen festivalde çocuklar; bilim, kompost, kazı, doğada yaşam gibi alanlarda yürütülen atölyelere katılarak aileleriyle birlikte doğanın ve festivalin tadını çıkardı.

Ekolojik Eğitim ve Çocuk Parkı'nın doğanın tüm renkleriyle öğrenme fırsatı sunduğunu söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, şunları kaydetti:

"Bu güzel bahar havasında sizlerle olmanın keyfini yaşıyorum. Ekolojik Eğitim Çocuk Parkımız, çocuklarımıza duvarsız bir sınıfta, doğanın tüm renkleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Burada, yavrularımız toprağa dokunuyor, parçası oldukları bu tabiatta her varlığın görevini öğreniyor. Hem eğlenirken hem de yaşadıkları çevrenin daha bilinçli şekilde farkına varıyorlar. Bizler çevreye duyarlı, tüm canlılara sevgiyle bakan bir yönetim anlayışına sahibiz. Gelecek neslin mirasçıları olan çocuklarımız da bu bilinçle yetiştirmek en önemli amaçlarımızdan biri. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, o güzel gözlerinizden öpüyorum."