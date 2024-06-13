Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Çalıştayı düzenlendi

Avcılar Belediyesi, demokratik yönetimi yaygınlaştırmak ve vatandaşların haklarını koruyup geliştirmek amacıyla Meclis Üyeleri Çalıştayı düzenledi.

13.06.2024 16:51
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(İSTANBUL) - İlçede demokratik yönetimi yaygınlaştırmak ve vatandaşların haklarını koruyup geliştirmek amacıyla düzenlenen Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Çalıştayı'na katılan Başkan Caner Çaykara, "Avcıları hak ettiği yerlere taşıyacağız. Geliştirmemiz gereken çok noktamız var, ortak noktamız başarılı olmak" dedi.

Avcılar Belediyesi, kentte demokratik yönetimi daha da yaygınlaştırmak, vatandaşların haklarını koruyup geliştirmek ve belediyenin sunduğu hizmetleri daha etkin hale getirmek için Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Çalıştayı düzenledi.

Avcılar Belediyesi CHP Grubu'nun katıldığı programda; kentli hakları, belediye mevzuatı konuşuldu. "Birlikte daha güçlü: Yerel Yönetimde Yeni Ufuklar" başlıklı çalıştayda alanında uzman birçok akademisyen hem teknik konularda hem de uygulamalı olarak Avcılar Belediyesi Meclis üyelerine sunum yaptı. Tüm gün süren çalıştayın finalinde çalıştaya katılan meclis üyeleri değerlendirme toplantısı yaptı.

Çalıştayın geleceğe dair yeni ufuklar açacağını ve kente yeni bir vizyon katacağını belirten Başkan Çaykara, şöyle konuştu:

"Yerel seçimler genel seçimlere göre çok daha dinamik çok daha yoğun çok daha maneviyatı yüksek bir seviyede geçiyor. Avcıları hak ettiği yerlere taşıyacağız. Geliştirmemiz gereken çok noktamız var, ortak noktamız başarılı olmak. Avcılarlı vatandaşlarımızın sevgisinin kıymetini bilerek bu kentin eksikliklerini ve sorunlarını çözmek için çalışacağız. Avcılar'a hizmet her şeyin önünde geliyor. Bu sebeple mahalle hizmet seferberliğimizi göreve geldiğimiz anda başlattık. Ekiplerimizle sahadaydık ve mahalle ziyaretleriyle beraber 2 ayı geride bıraktık. Bayram sonrası kesintisiz bir hizmet dönemine giriyoruz. İlçe başkanlığı ve meclis üyesi arkadaşlarımıza gelen talep ve şikayetleri müdürlüklere hızla ileterek çözüme kavuşturulacak bir metod düşünüyorum. Bu konudaki niyetim işin yapılması gelen şikayet ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasıdır."

Kaynak: ANKA

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