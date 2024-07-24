Avcılar\'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

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AVCILAR'da polis ekipleri tarafından çeşitli noktalarda yapılan kimlik kontrollerinde 7 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere, Esenyurt'taki Göç İdare Merkezi'ne gönderildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yaptı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki kontrollerde Ortadoğu'dan ve Kuzey Afrika ülkelerinden yurda yasal olmayan yollardan girdikleri belirlenen 7 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere, Esenyurt'taki Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. Polis ekipleri, Avcılar Merkez-Üniversite Metrobüs Durağı'nda da dün akşam saatlerinde de kimlik kontrollerine devam etti.