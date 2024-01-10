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Avcılar'da Akü Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da Akü Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki akü tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı. Dumanın görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle D-100 kara yolu Avcılar mevkisinde trafik aksadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Avcılar\'da Akü Tamirhanesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
10.01.2024 - 20:13,
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Avcılar'da akü tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katındaki akü tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen iş yeri çalışanı Onur Tuğul (34) ambulansla hastaneye götürüldü.

Yoğun dumanın görüş mesafesini etkilemesi dolayısıyla D-100 kara yolu Avcılar mevkisi yan yolda bir süre trafik aksadı.

Tamirhanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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