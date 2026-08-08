Avcılar'da Balık Tutarken Denize Düşen Yaşamını Yitirdi

Avcılar'da balık tuttuğu sırada denize düşen 74 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Denizköşkler sahilinde balık tutmak için kayalıklara çıkan Ahmet D. dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Ahmet D'yi sudan çıkardı.

Ahmet D, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.