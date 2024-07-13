Avcılar'da, yeni doğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Firuzköy'de, dün akşam bir bebeğin çöp konteynerinde poşet içinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen kadın, sorgusunda evlilik dışı ilişkinden dolayı hamile kaldığını, bunu ailesinden gizlediğini söyledi.
Şüpheli, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyduğunu ve çöp konteynerine attığını anlattı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Olay
Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde, çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitmişti.
Kız bebek, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polislerin gözetiminde ambulansla hastaneye götürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Bebek Poşet İçinde Çöp Konteynerine Bırakıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?