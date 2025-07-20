Avcılar\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Polis Gözünden Yaralandı

AVCILAR'da sosyal medyada tartıştıktan sonra sokakta buluşan grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin gelmesi üzerine eve kaçan şüpheli Emircan M. camları kırınca 2 polis de gözünden yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışan grup sokakta buluştuktan sonra kavga etti. Emircan M., Metin Ö. ve Bircan Ö.'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli Emircan M. binaya kaçtı. Emircan M. kendisini gözaltına almak isteyen polislere zorluk çıkartırken, binanın giriş kapısının camlarını kırdı. Bu sırada orada bulunan polis memurları C.G. ve T.S. gözünden yaralandı. Yaralı polisler, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri binaya girerek zorluk çıkaran ve camları kırdıktan sonra kaçan Emircan M.'yi bir süre sonra yakaladı. Polislerin yaralanmasına neden olan şüphelinin hırsızlıktan 2 suç kaydı olduğu, gözaltına alınan diğer şüphelilerden Yunus M.'nin 8, Eren M.'nin ise 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Tedavi altındaki Metin Ö.'nün karnından 5 ayrı bıçak darbesi aldığı ve toplam 12 suç kaydı olduğu belirlenirken, diğer yaralı Bircan Ö.'nün ise 2 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.