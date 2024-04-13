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Avcılar'da boş depoya silahla ateş açılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta Firüzköy Mahallesi Elmas Sokak'a gece saatlerinde araçla gelen şüphelilerin boş depoya silahla ateş ettikleri, daha sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polisler, yaptıkları incelemede depoya 12 merminin isabet ettiğini belirledi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.