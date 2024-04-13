Avcılar'da boş depoya silahla ateş açılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta Firüzköy Mahallesi Elmas Sokak'a gece saatlerinde araçla gelen şüphelilerin boş depoya silahla ateş ettikleri, daha sonra olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polisler, yaptıkları incelemede depoya 12 merminin isabet ettiğini belirledi.
Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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