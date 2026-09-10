Avcılar'da çatı tadilatında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Avcılar'da çatı tadilatında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Avcılar\'da çatı tadilatında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında pürmüzden çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatıda mahsur kalan 2 kişi kurtarılırken dumandan etkilenen 3 kişiye ambulans içinde müdahale edildi.

Avcılar'da bir binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cihangir Mahallesi Ziraat Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında tadilat çalışması sırasında, iddiaya göre pürmüzden çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulans içinde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Binada yaşayan görgü tanığı Selma Aydın, "Çatımız akıtıyordu, çatıcı çağırdık. Çalışma sırasında pürmüzden alev aldı çatımız. Su verdim ama yeterli olmadı. Ahşap olduğu için aniden tutuştu. Eşim ve çalışan işçi vardı, onları da itfaiye geldi aldı. Binayı komple boşalttık, dışarı çıktık." dedi.

Kaynak: AA

Cihangir Mahallesi, Avcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da çatı tadilatında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da çatı tadilatında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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