Avcılar'da Çatı Yangını

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Avcılar'da iki katlı binanın çatı katında çıkan ve bitişiğindeki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi Geçici 585. Sokak'taki iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis güvenlik önlemi alırken, her iki binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.