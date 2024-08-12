Avcılar'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Avcılar'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Avcılar\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

12.08.2024 10:09
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AVCILAR'da otluk alanda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında bir gecekondu kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 15: 30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Tahtakale Mahallesinde bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bir gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Karadan ve havadan yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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