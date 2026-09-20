Avcılar'da cipin yedek lastik bölümüne giren kedi sıkıştı, itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika
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Avcılar'da cipin yedek lastik bölümüne giren kedi sıkıştı, itfaiye ekibi kurtardı

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Avcılar\'da cipin yedek lastik bölümüne giren kedi sıkıştı, itfaiye ekibi kurtardı
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde cipin yedek lastiğinin bulunduğu arka bölümüne giren kedi sıkıştı. Durumu fark edenler sürücüyü uyardı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan kedi hızla uzaklaştı.

AVCILAR'da cipin yedek lastiğinin bulunduğu arka bölüme girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Aracın arka kısmına kedi girdiğini görenler cipe binen sürücüyü uyardı. Yedek lastiğin bulunduğu arka kısma sıkışan kediyi çıkaramayan araç sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, kurtarılmasının ardından hızla uzaklaştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar'da cipin yedek lastik bölümüne giren kedi sıkıştı, itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika
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