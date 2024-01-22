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Avcılar'da Çöp Evde Kayıp Emekli Öğretmen Aranıyor - Son Dakika
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Avcılar'da Çöp Evde Kayıp Emekli Öğretmen Aranıyor

Avcılar'da yaşayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in evinden gelen ağır kokular üzerine ekipler, savcılık izni ile kapıyı kırdı. Evde yapılan aramada kimseye rastlanmazken, çöp ev haline gelen daire çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturuyor.

Avcılar\'da Çöp Evde Kayıp Emekli Öğretmen Aranıyor
22.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:26
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AVCILAR'da kendisinden haber alınamayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in evinden gelen ağır kokular üzerine ekipler, savcılık izni ile kapıyı kırdı. Girdiklerinde, tavana kadar atık giysi ve eşyalarla karşılaşan ekipler, 'çöp ev' haline gelen dairede kimseyi bulamadı.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir sitede ikinci katta oturan Hasan Ergin'e ulaşamayan yakınları, bina yöneticisinden yardım istedi. Bina yöneticisi İsmail Önen komşularla görüştüğünde, bir süredir Hasan Ergin'i görmediklerini öğrendi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Site sakinleri Hasan Ergin'in tek başına yaşadığını, topladığı giysi ve atık eşyaları sürekli evine getirdiğini anlattı. Kapının defalarca çalınmasına rağmen açılmaması üzerine savcılığa bilgi verildi. Savcılık, oluşturulacak ekibin eve girmesine karar verdi. Balkona merdiven dayanarak girilen evde adım atacak yer bulunmadığı, odanın tamamen atık giysi ile dolu olduğu belirlendi. Diğer odalara geçilemeyince, kapının kırılarak içeri girilmesi kararlaştırıldı. Bina yöneticileri ve komşuların da gözetiminde kapı balta ile zorlanarak kilit kırıldı. Ancak tavana kadar burada da elbise olduğu görüldü. Evin girişinin tamamen elbise ile dolu olduğu belirlenince diğer odalara sepetli itfaiye aracı ile pencereden girildi. Bir odada güçlükle yapılabilen araştırmada, kimse bulunamadı. Son çare olarak evin kapısındaki elbiselerin kısmen dışarı çıkarılarak ekibin girmesi kararlaştırıldı. Giren polisler başlangıçta hissedilen ağır kokunun azaldığını ve giriş bölümünde kimse olmadığını belirledi.

Kendisinden haber alınamayan Hasan Ergin ile ilgili ekipler tutanak hazırlarken bina yöneticisi İsmail Öner, "Kendisinden haber alamadık. Bina sakinleri, kötü bir koku olduğunu söyledi. İlgili yerlere müracaatlarımızı yaptık. Kaymakamlığa, belediyeye başvurduk. Ev sahibi için bizden bu blokta oturan 32 kişinin tek tek şikayetlerini alıp dava açmamız istendi. Bunu yapamadık. Bu problemi bir türlü çözemedik. İnsan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturuyor" dedi.

Kaynak: DHA
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Hasan Ergin, İtfaiye, İnsan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Çöp Evde Kayıp Emekli Öğretmen Aranıyor - Son Dakika
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