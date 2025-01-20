Avcılar\'da D-100 Kara Yolunda İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

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AVCILAR D-100 kara yolunda meydana gelen iki kazada bir araç ters dönerken diğeri yan yattı. Kazalarda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 kara yolu Gümüşpala mevkinde meydana geldi. Küçükçekmece istikametinde ilerleyen 34 DZV 378 plakalı otomobilin sürücüsü yan yola girmek için kararsız kalınca araç refüje çarparak ters döndü. Otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KAZA

Sürücü Abdullah Koç'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarparak yan yattı. Avcılar Metrobüs durağı yakınlarında aynı istikamette yaşanan kazada sürücü Koç ve yanındaki Yakup Daldal yaralanarak hastaneye kaldırıldı.