Avcılar'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

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Avcılar'da, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ihbarıyla denizde bir erkek cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜzerindeN kimlik ve cep telefonu çıkan Ufuk Avşar'a (37) ait cesette herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından cenaze Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.