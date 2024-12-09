Avcılar\'da Eğlence Mekanlarına Sahte İçki Denetimi

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AVCILAR'da eğlence mekanlarında sahte içki denetimi yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin evrakları ve içki şişelerinin bandrolleri incelenirken, Kurallara uymayan işletmelere ceza uygulandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kısa süre önce Avcılar'da 10 mahalle muhtarı ile toplantı yaparak ilçedeki sorunları dinledi. Muhtarların içkili mekanlarda yüksek sesle canlı müzik çalındığı ve çevredekilerin rahatsız olduğunu anlatması üzerine Vali Gül, Avcılar Kaymakamlığı'na yazı göndererek denetimlerin arttırılmasını istedi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden oluşturulan ekipler, eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetim yapmaya başladı. Ekipler, özellikle canlı müzik yapılan mekanlarının belgelerini kontrol etti. Ayrıca son günlerde sahte içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle de çalışma başlatıldı. Sahte içkinin yanında nargile, kapalı yerde sigara içilip içilmediği de denetlendi. Kurallara uymayan işletmelere ceza yazılıp, uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.