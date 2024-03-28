Avcılar\'da gece kulübüne silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı

AEDAŞ, Antalya'da enerji altyapısını güçlendirdi

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'yı kapsayan bölgede enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yaptı. AEDAŞ, 128 yeni trafo merkezi kurarak enerji altyapısını güçlendirdi ve aydınlatma direkleri ile armatürleri yeniledi. Ayrıca şebeke tesisleri ve kapasite artışı için çalışmalar yapıldı. AEDAŞ, ilçelerde enerji arzını sağlamak için orta gerilim fider tesis çalışmalarına başladı ve yeraltı kablolu şebekelerin bir kısmını tamamladı. Gelecek yıllar için de planlamalar yapıldı.